Александр Бубнов: В матче «Амкар» – «Уфа» будет закрытый футбол без забитых мячей

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 23-го тура РФПЛ между «Амкаром» и Уфой».

– Команды-соседи по таблице, примерно равные по классу, делающие акцент на оборону. Думаю, здесь будет закрытый футбол без забитых мячей. Прогноз – 0:0, приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

Встреча состоится в субботу на стадионе «Звезда» в Перми. Начало – в 12.00 мск.

После 22 туров пермяки идут на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Уфимцы занимают шестое место, набрав такое же количество очков.