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Александр Бубнов: В матче «Амкар» – «Уфа» будет закрытый футбол без забитых мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 23-го тура РФПЛ между «Амкаром» и Уфой». 

– Команды-соседи по таблице, примерно равные по классу, делающие акцент на оборону. Думаю, здесь будет закрытый футбол без забитых мячей. Прогноз – 0:0, приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

Встреча состоится в субботу на стадионе «Звезда» в Перми. Начало – в 12.00 мск.

После 22 туров пермяки идут на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Уфимцы занимают шестое место, набрав такое же количество очков.

Матч

Амкар - Уфа

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

15 апреля 12:00, Звезда, Текстовая трансляция

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