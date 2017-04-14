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Александр Мостовой: Дзюба всегда отличался острым языком, но кому-то это может и нравится

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой пообщался с корреспондентом «Советского спорта» в преддверии матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».

– Недавно Дзюба заявил, что «журналисты и СМИ болеют за «Спартак», все хотят их чемпионства». Вы с этим согласны?
– Артем всегда отличался острым языком, но кому-то это может и нравится. В принципе, Дзюба не сказал ничего плохого, просто все смотрят на вещи по-разному. Не думаю, что это кого-то обидело, по крайней мере меня. Самое главное – чтобы не было споров и всяких оскорблений, хотя, и это я допускаю, потому что мы говорим о футболе. На поле можно сломать друг другу ноги, а потом сидеть и пить пиво в раздевалке.

Полную версию интервью с Мостовым читайте завтра, 15 апреля, на сайте «Советского спорта».

Голосование: Как завершится центральный матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит»?

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