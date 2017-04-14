Александр Мостовой: Дзюба всегда отличался острым языком, но кому-то это может и нравится

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой пообщался с корреспондентом «Советского спорта» в преддверии матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».

– Недавно Дзюба заявил, что «журналисты и СМИ болеют за «Спартак», все хотят их чемпионства». Вы с этим согласны?

– Артем всегда отличался острым языком, но кому-то это может и нравится. В принципе, Дзюба не сказал ничего плохого, просто все смотрят на вещи по-разному. Не думаю, что это кого-то обидело, по крайней мере меня. Самое главное – чтобы не было споров и всяких оскорблений, хотя, и это я допускаю, потому что мы говорим о футболе. На поле можно сломать друг другу ноги, а потом сидеть и пить пиво в раздевалке.