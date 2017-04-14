Александр Мостовой: Будь я тренером «Спартака», не поставил бы Тигиева на матч с «Зенитом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой пообщался с корреспондентом «Советского спорта» в преддверии матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».

– Стоит дать в таком матче шанс Георгию Тигиеву? Он неплохо сыграл против «Оренбурга».

– Понял, о чем идет речь. На мой взгляд, не стоит винить Андрея Ещенко, который заменил Тигиева в той игре, потому что первый мяч гостей был забит великолепным ударом. А второй мяч – следствие суматохи. Если говорить об ошибках, то здесь стоит припомнить игру Ильи Кутепова, когда у него было преимущество, но он уступил. Вот это настоящие ошибки. Но я бы не обращал на это такого внимания, потому что идеальных нет.

– Будь вы тренером «Спартака», выпустили бы Тигиева на матч с «Зенитом»?

– Нет, потому что есть Ещенко. Думаю, оптимальный вариант это Андрей и Дмитрий Комбаров по краям, – заключил Александр Мостовой.

Полную версию интервью с Мостовым читайте завтра, 15 апреля, на сайте «Советского спорта».

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