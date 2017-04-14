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«Динамо» (Балашиха) повело в финале плей-офф ВХЛ с «Торпедо» со счетом 2-0

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Динамо» из Балашихи обыграло на выезде «Торпедо» из Усть-Каменогорска во втором матче финальной серии плей-офф ВХЛ. Встреча завершилась победой динамовцев со счетом 3:1.

Шайбы у победителей на счету Дмитрия Сидлярова, Кирилла Пилипенко и Дмитрия Марковина. У гостей гол в активе Джордона Сауторна.

Таким образом счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Динамо». 17 и 18 апреля команды сыграют в Балашихе.

Матч

Торпедо У-К - Динамо Бшх - 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Голы:

Сидляров (Ефремов), 23:56 (0:1). Пилипенко (Лыпкань), 24:36 (0:2). Марковин 34:23 (0:3). Сауторн (Романов), 48:19 (1:3 - бол.).

Место и дата

14 апреля 15:30, ДС имени Александрова, Онлайн-трансляция

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