«Динамо» (Балашиха) повело в финале плей-офф ВХЛ с «Торпедо» со счетом 2-0
«Динамо» из Балашихи обыграло на выезде «Торпедо» из Усть-Каменогорска во втором матче финальной серии плей-офф ВХЛ. Встреча завершилась победой динамовцев со счетом 3:1.
Шайбы у победителей на счету Дмитрия Сидлярова, Кирилла Пилипенко и Дмитрия Марковина. У гостей гол в активе Джордона Сауторна.
Таким образом счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Динамо». 17 и 18 апреля команды сыграют в Балашихе.
Матч
Торпедо У-К - Динамо Бшх - 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Голы:
Сидляров (Ефремов), 23:56 (0:1). Пилипенко (Лыпкань), 24:36 (0:2). Марковин 34:23 (0:3). Сауторн (Романов), 48:19 (1:3 - бол.).
Место и дата
14 апреля 15:30, ДС имени Александрова, Онлайн-трансляция
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