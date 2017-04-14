Ли Йонхонг представлен в качестве нового президента «Милана»

Глава китайско-американской компании Sport Investment Lux, который накануне официально оформил покупку 99,93% акций «Милана», Ли Йонхонг официально представлен в качестве нового президента итальянского клуба, сообщает пресс-служба команды.

О назначении 47-летнего китайского бизнесмена в должности президента «Милана» было объявлено на специальной пресс-конференции, посвящённой смене владельцев в клубе.

Йохонг сменил на этом посту Сильвио Берлускони, который возглавлял клуб с февраля 1986 года. При Берлускони «Милан» восемь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, семь Суперкубков страны, пять раз Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок и один раз клубный чемпионат мира.

На сегодняшний день, «россонери» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 57 баллов. В следующем матче «Милан» 15 апреля сыграет с «Интером».