Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Заря0 : 1Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  СКА0 : 1Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ли Йонхонг представлен в качестве нового президента «Милана»

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Глава китайско-американской компании Sport Investment Lux, который накануне официально оформил покупку 99,93% акций «Милана», Ли Йонхонг официально представлен в качестве нового президента итальянского клуба, сообщает пресс-служба команды.

О назначении 47-летнего китайского бизнесмена в должности президента «Милана» было объявлено на специальной пресс-конференции, посвящённой смене владельцев в клубе.

Йохонг сменил на этом посту Сильвио Берлускони, который возглавлял клуб с февраля 1986 года. При Берлускони «Милан» восемь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, семь Суперкубков страны, пять раз Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок и один раз клубный чемпионат мира.

На сегодняшний день, «россонери» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 57 баллов. В следующем матче «Милан» 15 апреля сыграет с «Интером». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Рома» и «Аталанта» согласовали переход КессиеПолузащитник «Аталанты» Франк Кессие начнет следующий сезон в «Роме». По информации Football Italia, клубы согласовали трансфер 20-летнего ивуарийца за 28 миллионов евро.Агент Тельо считает, что его клиент не останется в «Фиорентине»Футбольный агент Хосе Мария Оробигт, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Кристиана Тельо, обратился к руководству итальянского клуба.Ли Йонхонг: Мы берем на себя большую ответственность, потому что все ждут возвращения «Милана» в число ведущих клубов ЕвропыНовый владелец «Милана» Ли Йонхонг прокомментировал завершение сделки по покупке клуба у Сильвио Берлускони.Клуб из MLS попробует заполучить БардзальиЗащитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи может покинуть клуб по окончании сезона и перебраться в MLS.«Спартак» обыграет «Зенит»! Букмекеры ведут красно-белых к чемпионству«Спартак» обыграет «Зенит»! Букмекеры ведут красно-белых к чемпионству«Советский спорт» изучает котировки букмекерских контор на ближайший футбольный уикенд.«Милан» намерен продать Бакку и пригласить СтарриджаФорвард «Ливерпуля» Даниэл Старридж может перебраться в чемпионат Италии грядущим летом.«Интер» готов предложить 70 миллионов за Мбаппе«Интер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе. По данным итальянских изданий, «нерадзурри» готовы предложить монегаскам 70 миллионов евро за 18-летнего француза.Лоран Блан может возглавить «Интер»Французский специалист Лоран Блан является кандидатом на пост главного тренера миланского «Интера», сообщает Football Italia.«Челси» предлагает за Белотти 59 млн евроФорвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Tuttosport.Сусо: У «Интера» настоящая депрессия после поражения от «Кротоне»Полузащитник «Милана» Сусо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Интером» в 32-м туре серии А.Хосеп Гвардиола: Я доверяю и Браво, и КабальероГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал последние новости команды и высказался о трансферных слухах.Эдгардо Бауса: Ни Месси, ни Маскерано не влияли на то, кого я приглашаю в сборнуюБывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса объяснил, почему не приглашал в команду форварда «Интера» Мауро Икарди.Пять игроков «Ювентуса» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионовУЕФА составил символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Самым многочисленным оказалось представительство «Ювентуса» – пять человек.Полузащитник Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио»Полузащитник Сергей Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио», сообщает официальный твиттер клуба.Нобель Арустамян: Неделя для фанатов «Ювентуса» идеальнаяКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал подписание нового контракта между «Ювентусом» и нападающим Пауло Дибалой.Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 годаДибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 годаФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.В Италии сообщают, что Дибала подписал с «Ювентусом» новый контрактПо информации Football Italia, форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, отметившийся дублем в матче с «Барселоной», продолжит выступления за туринский клуб.Антонио Кандрева: Мурашки пробежали по всему телу, когда я впервые сыграл в миланском дербиПолузащитник «Интера» Антонио Кандрева дал комментарий перед дерби с «Миланом» в 32-м туре серии а, которое состоится 15 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца».Маттиа Де Шильо: «Интер» и «Милан» ведут борьбу за еврокубки, нас ждет очень напряженный матчЗащитник «Милана» Маттия Де Шильо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Интером» в 32-м туре серии А.«Торино» начал переговоры с «Манчестер Сити» о продлении аренды ХартаГолкипер Джо Харт, выступающий за «Торино» на правах аренды, может остаться в Турине еще на один сезон.
Футбол
Ли Йонхонг представлен в качестве нового президента «Милана»
Футбол
Александр Мостовой: Дзюба всегда отличался острым языком, но кому-то это может и нравится
Хоккей
Официально: Воробьев назначен главным тренером московского «Динамо»
Формула-1
У Феттеля лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна, Квят – 11-й
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости