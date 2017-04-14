Луис Адриано: Мы с Зе Луишем возвращаемся
Бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано сообщил, что
он и его партнер по команде Зе Луиш возвращаются в строй.
«Мы возвращаемся», – написал в Адриано на совместном фото с Зе Луишем в своей истории в инстаграме.
Оба футболиста травмировались в матче 22-го тура чемпионата
России с «Уфой» (3:1).
Напомним, в воскресенье, 16 апреля столичный клуб на «Открытие Арене» примет «Зенит». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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