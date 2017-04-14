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Победитель «Дакара» Сергей Карякин стал послом ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Победитель ралли-марафона «Дакар»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга на чемпионате мира по футболу 2018 года, об этом гонщик сообщил сам.

«С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Большая честь для меня, и я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии.

Уже в это воскресенье, 16 апреля, на стадионе «СКБ-Банк Арена» (ул. Фестивальная, 8), приму участие в открытии матча между нашим ФК «Урал» и ФК «Томь». Матч начнется в 17:00, а в 16:10 у стойки города-организатора (площадка между секциями B и C) проведу автограф сессию с волонтёрами и болельщиками. Непосредственно перед началом матча символично ударю по мячу и посмотрю саму игру.

Буду рад всех видеть на матче», - написал Карякин в Инстаграме.

С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Большая честь для меня, и я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии. Уже в это воскресенье, 16 апреля, на стадионе «СКБ-Банк Арена» (ул. Фестивальная, 8), приму участие в открытии матча между нашим ФК «Урал» и ФК «Томь». Матч начнется в 17:00, а в 16:10 у стойки города-организатора (площадка между секциями B и C) проведу автограф сессию с волонтёрами и болельщиками. Непосредственно перед началом матча символично ударю по мячу и посмотрю саму игру. Буду рад всех видеть на матче! #snagracing, #сергейкарякин, #sergeykaryakin, #fifa, #футбол, #екатеринбург

Публикация от Sergey Karyakin (@snagracing)

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.  

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