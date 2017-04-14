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Компьютерный спорт признан видом спорта, развиваемым на общероссийском уровне

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13 апреля в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 № 183 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта».

В соответствии с данным приказом компьютерный спорт был переведён во второй раздел — «виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне». Тем самым сделан важный шаг к возможности проведения в России официального чемпионата страны, появлению разрядов и званий по компьютерному спорту, дальнейшему развитию киберспортивной инфраструктуры. Именно во втором разделе реестра находятся «традиционные» виды спорта — футбол, хоккей, баскетбол и т.д.

«Киберспорт наконец-то занял своё законное место наравне с «большим спортом». Это результат и наших усилий, и общего роста популярности компьютерного спорта по всей России. Проделана большая работа не только по приданию киберспорту массовости, но и по организации качественных соревнований, подготовке судей, проведению соответствующих научных и прикладных исследований. Однако хочу заметить, что с переходом во второй раздел стоящие перед нами задачи станут ещё более сложными и масштабными», — прокомментировал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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