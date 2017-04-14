Четырехкратный чемпион СССР по конному спорту найден мертвым в своей квартире

Четырехкратный чемпион СССР по конному спорту Олег Оводов найден мертвым в своей квартире на юго-западе Москвы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В четверг, 13 апреля, в квартире дома на ул. Херсонская дочь обнаружила тело 75-летнего О.Оводова с повреждением мягких тканей головы», - сказал собеседник агентства.

Тело направлено в морг, правоохранители устанавливают точную причину смерти прославленного спортсмена.

Оводов начал заниматься конным спортом в 1954 г. Четырежды становился чемпионом СССР, с 1982 г. по 1992 г. работал государственным и главным тренером сборной команды СССР по конному спорту. Был главным тренером сборной команды России по преодолению препятствий.