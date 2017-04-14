Четырехкратный чемпион СССР по конному спорту найден мертвым в своей квартире
Четырехкратный чемпион
СССР по конному спорту Олег Оводов найден мертвым в своей квартире на
юго-западе Москвы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на
источник в правоохранительных органах.
«В четверг, 13 апреля, в квартире дома на ул. Херсонская
дочь обнаружила тело 75-летнего О.Оводова с повреждением мягких тканей головы»,
- сказал собеседник агентства.
Тело направлено в морг, правоохранители устанавливают точную
причину смерти прославленного спортсмена.
Оводов начал заниматься конным спортом в 1954 г. Четырежды
становился чемпионом СССР, с 1982 г. по 1992 г. работал государственным и главным
тренером сборной команды СССР по конному спорту. Был главным тренером сборной
команды России по преодолению препятствий.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически