Сергей Юран: Если не в этом году «Спартаку» становиться чемпионом, то я уже не знаю, когда

Чемпион России-1999 в составе «Спартака» Сергей Юран в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».

– Сложно предполагать, но думаю, что сыграют вничью. Это определяющий матч. Если «Спартак» победит, он без пяти минут оформит чемпионство. Если выиграет «Зенит» – борьба еще предстоит. Настрой будет запредельный, дело не только в турнирной таблице, это битва двух столиц. У москвичей есть определенные проблемы, восстановятся ли нападающие, без них будет сложновато.

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– Если «Спартак» потеряет очки, у «Зенита» или ЦСКА будет больше шансов догнать красно-белых?

– ЦСКА еще нужно обыграть «Спартак». Если «Зенит» победит, отрыв уменьшится до пяти очков, а это не 15. Поэтому они еще могут постараться вырвать чемпионство. «Спартак» пока пользуется тем, что «Зенит» и ЦСКА теряют очки, так что все зависит от красно-белых. Если не в этом году становиться чемпионом, то я уже не знаю, когда, - сказал Юран в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев и ЦСКА на восемь баллов.