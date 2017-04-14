Мануэль Фернандеш: Мне понравилось, как «Локомотив» выглядел в последних матчах

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш поделился ожиданиями от гостевого матча 23-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

– Как команда готовится к игре с «Арсеналом»? Все ли в порядке?

– Мне понравилось, как мы выглядели в последних матчах. «Локомотив» серьезно настраивался на победу и сохранял концентрацию. Этот настрой присутствует и на тренировках. Команда меняется и прибавляет. Мы всего на четыре очка отстаем от четвертого места. Наша задача – подняться как можно выше. Уверен, мы добьемся положительного результата. Если говорить обо мне, то чувствую себя очень хорошо.

– Вы не забивали уже в пяти матчах чемпионата подряд. Забьете «Арсеналу»?

– Очень на это надеюсь, но не имеет значения, кто забил гол. Главное, чтобы побеждала команда.



– Свой первый гол за «Локомотив» вы забили именно «Арсеналу». Помните тот мяч?

– Шла атака с правого края. Янбаев исполнил навес, а я завершил комбинацию в акробатическом прыжке. Вполне возможно, это самый красивый гол в моей карьере, – приводит слова футболиста официальный сайт железнодорожников.

Встреча между «Арсеналом» и «Локомотивом» пройдет в Туле в воскресенье. Начало – в 17.30 мск.

После 22 матчей москвичи занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Команда из Тулы занимает 13-ю строчку – 18 очков.