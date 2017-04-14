Накамура вышел в лидеры в Цюрихе

В Цюрихе продолжается супертурнир с участием восьми гроссмейстеров, из которых четверо представляют Россию.

Сегодня состоялся второй тур. Победитель последних двух турниров Хикару Накамура одержал вторую победу, на это раз черными над россиянином Григорием Опариным. После этой победы американский гроссмейстер захватил лидерство в турнире. Экс-чемпион мира Виши Ананд переиграл швейцарца Янника Пеллетье. Остальные две партии завершились вничью.

Супертурнир пройдет по круговой системе в два круга. Первый круг – новая классика (45 минут на партию плюс 30 секунд на ход), второй круг – рапид (10 минут на партию плюс 5 секунд на ход). За победу в новой классике начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко; в рапиде – 1 очко и 0,5 очка соответственно.

2-й тур. Ананд – Пеллетье – 1-0, Опарин – Накамура – 0-1, Крамник – Непомнящий и Свидлер – Гельфанд – ничьи.

Положение после 2-х туров. 1. Накамура – 4; 2. Крамник – 3; 3-6. Непомнящий, Свидлер, Гельфанд, Ананд – по 2; 7. Опарин – 1; 8. Пеллетье – 0.