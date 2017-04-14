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Данни и «Зенит» ведут переговоры о продлении контракта

Источник:  ТАССКомментарии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, полузащитник «Зенита» Данни ведет переговоры с петербургским клубом о продлении контракта. 

– Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в «Зените» еще как минимум на год, – приводит слова источника ТАСС.

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Напомним, действующее соглашение португальца с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2017 года. В сезоне-16/17 Данни провел четыре матча в РФПЛ, забил два мяча. Также на счету 33-летнего игрока одна голевая передача в двух встречах в Лиге Европы.  

Всего за «Зенит» Данни провел 248 матчей во всех турнирах, забил 66 мячей, отдал 87 результативных передач. Вместе с петербургским клубом он трижды выигрывал чемпионат России (2010, 2011/12, 2014/15), два раза становился обладателем Кубка России (2009/10, 2015/16), и по разу побеждал в Суперкубке страны (2011) и УЕФА (2008).  

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