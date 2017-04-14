Анатолий Бышовец: У Кокорина большая проблема с квалификацией
Заслуженный тренер и
заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец раскритиковал Федора Смолова за
татуировки и рассказал о том, что мешает заиграть Александру Кокорину.
— Кокорин и Смолов — два очень способных игрока. Я их помню
с дублирующих составов, - говорит
Бышовец в интервью Sobesednik.ru.
- Я смотрю тренировки юношеских сборных. После
одной из тренировок я обмениваюсь мнениями, посмотрел на Смолова — а у него все
руки в татуировках. Он выходит на поле и крестится. Я ему говорю: ты же
понимаешь, что это несовместимые вещи — религия и все, что на тебе?
У Месси и Иньесты нет ничего, что дополнительно привлекало
бы к ним внимание. Для этого достаточно быть хорошим игроком.
Что касается Кокорина, то с ним до сих пор не определились —
он центральный нападающий, не центральный нападающий или фланговый игрок? У
него большая проблема с квалификацией. Наши игроки потеряли универсальность. Не
хватает личностей, а без личностных качеств невозможно выиграть ни одного
соревнования.