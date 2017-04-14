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Сборная России (U16) по буллитам одолела шведов на Турнире четырех наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в чешском городе Годонин юниорской команда России до 16 лет победой над сборной Швеции (2:1) стартовала на Турнире четырех наций.

Встреча завершилась победой россиян в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время матча шайбу в составе россиян забросил Василий Подколзин. Победу команде Владимира Филатова в серии буллитов принес точный бросок Артура Бровкина.

Вратари: Илья Горбунов («Трактор»), Даниил Чечелев («Витязь»);
Защитники: Николай Буренов («Витязь»), Роман Бычков, Алексей Горячев, Александр Кондратенко (все – «Локомотив»), Данил Климов («Ак Барс»), Иван Рогов («Северсталь»), Михаил Стихановский («Югра»), Семен Чистяков («Салават Юлаев»);
Нападающие: Родион Амиров, Савелий Кувардин (оба – «Салават Юлаев»), Артур Бровкин («Ак Барс»), Даниил Гущин, Олег Зайцев, Артем Пугачев, Ростислав Халиуллин (все – «Динамо» Мск), Даниил Зиновьев («Трактор»), Илья Николаев, Ярослав Лихачев (все – «Локомотив»), Иван Манин, Василий Подколзин (оба – «Витязь»).

Следующий матч на турнире сборная России проведет завтра, 15 апреля, против команды Финляндии.

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