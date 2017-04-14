Агент: Маурисио очень счастлив в «Спартаке» и почти уверен, что станет чемпионом

«Спартак» будет иметь приоритет, если захочет выкупить права на бразильского защитника Маурисио у итальянского «Лацио». Об этом сообщил агент футболиста Витор Гонсалвеш.

- Маурисио очень счастлив играть в «Спартаке» и почти уверен, что станет чемпионом с командой в нынешнем сезоне. На данный момент говорить о его будущем преждевременно. «Спартак» будет иметь приоритет в сделке, если захочет выкупить трансфер. К Маурисио есть интерес, как в России, так и за ее пределами, это хороший игрок, профессиональный и трудолюбивый, только топ-клубы получат шанс подписать его в следующем сезоне, - рассказал Гонсалвеш в интервью ТАСС.

Напомним, что в текущем сезоне Маурисио провел в составе «Спартака» девять матчей и забил один гол.