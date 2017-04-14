Александр Горшков: «Зенит» сейчас нестабилен, красно-белые играют получше

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящей встречи петербуржцев с московским «Спартаком».

– В гостевом матче с «Уфой» Массимо Каррера из-за травм вынужден был заменить обоих нападающих – Зе Луиша и Луиса Адриано. Если они не смогут сыграть с «Зенитом», это станет фатальной потерей для команды?

– Если они не выйдут на поле в воскресенье, «Спартаку» будет плохо, – говорит Горшков в интервью RT. – В первую очередь, чувствительна потеря Зе Луиша. Уроженец Кабо-Верде – нападающий агрессивный, постоянно играющий на острие. Он и головой способен замкнуть навесы партнёров, и в обводку пойти, и продавить опекуна. «Спартак», конечно, найдет какой-то вариант, но команда будет значительно ослаблена.

– В текущем сезоне «Спартак» лишь однажды терял очки на своем стадионе. Следует ли обращать серьезное внимание на подобные цифры перед игрой?

– Ну а чего тут бояться? В конце концов, это просто цифры. Дело в том, что «Спартак» в любом случае сейчас смотрится здорово и способен создать проблемы любой команде, как дома, так и на выезде. А «Зенит» сейчас очень нестабилен. Готов даже признать — красно-белые играют получше. Так что на статистику внимания обращать не стану. Она в данном случае не показатель.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится в это воскресенье, 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.