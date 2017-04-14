Алия Мустафина: Предположу, что «Спартак» выиграет у «Зенита» со счетом 2:1

Олимпийская чемпионка Алия Мустафина поделилась ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

– Надеюсь, что «Спартак» выиграет. Будет ли счет 5:0? Ну это сильно. Предположу, что «Спартак» выиграет со счетом 2:1, – приводит слова Мустафиной «Спорт FM».

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве. Матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00.

Подопечные Мирчи Луческу с 43 очками делят второе место с ЦСКА, но петербуржцы уступают армейцам по личным встречам. От лидирующего «Спартака» сине-бело-голубые отстают на восемь очков.