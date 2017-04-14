Александр Горшков: Дзюба на «Открытие-Арене» будет рвать и метать

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящей встречи петербуржцев с московским «Спартаком».

– Артем Дзюба впервые приедет на «Открытие-Арену» в качестве вице-капитана «Зенита» и наверняка будет принят болельщиками «Спартака» не лучшим образом. Насколько правильно с их стороны обвинять футболиста в предательстве?

– Ну о каком предательстве идет речь? Мы живем в такое время, что игроки спокойно переходят из одного клуба в другой, – говорит горшков в интервью RT. – К тому же следует зрить в корень. Думаю, Дзюба ушел из «Спартака» не только из-за денег. Значит, были еще какие-то причины, побудившие Артема покинуть родную команду. А фанаты все восприняли со своей колокольни.

– Дзюба забивал в каждом матче со «Спартаком» после своего ухода из команды. Как думаете, отличится ли он на этот раз?

– Такие вещи сложно прогнозировать, но то, что Артём будет сверхмотивирован — факт. На «Открытие-Арене» он будет рвать и метать.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится в это воскресенье, 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.