Александр Горшков: Дзюба на «Открытие-Арене» будет рвать и метать
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился
ожиданиями от предстоящей встречи петербуржцев с московским «Спартаком».
– Артем Дзюба впервые
приедет на «Открытие-Арену» в качестве вице-капитана «Зенита» и наверняка будет
принят болельщиками «Спартака» не лучшим образом. Насколько правильно с их
стороны обвинять футболиста в предательстве?
– Ну о каком предательстве идет речь? Мы живем в такое время, что игроки спокойно переходят из одного клуба в другой, – говорит горшков в интервью RT. – К тому же следует зрить в корень. Думаю, Дзюба ушел из «Спартака» не только из-за денег. Значит, были еще какие-то причины, побудившие Артема покинуть родную команду. А фанаты все восприняли со своей колокольни.
– Дзюба забивал в
каждом матче со «Спартаком» после своего ухода из команды. Как думаете,
отличится ли он на этот раз?
– Такие вещи сложно прогнозировать, но то, что Артём будет сверхмотивирован — факт. На «Открытие-Арене» он будет рвать и метать.
Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится в это воскресенье, 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция