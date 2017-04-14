Мануэль Фернандеш: Ари – игрок штрафной, Фарфан – суперфутболист

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш высказал свое мнение о новичках команды – Ари и Джефферсоне Фарфане.

– Как изменилась игра «Локомотива» после прихода Ари?

– Я бы не сказал, что поменялась схема. Но Ари – это игрок штрафной. У нас появился футболист, который великолепно завершает атаки. Так что нужно как можно чаще доставлять ему мяч в штрафную.

– Что скажете про Фарфана?

– Фарфан – суперфутболист. Думаю, ему удобнее играть на фланге. Джефферсон уже адаптировался в команде. «Локомотив» приобрел очень сильного игрока. Можно только поздравить клуб с этим трансфером, – приводит слова футболиста официальный сайт железнодорожников.

Напомним, что Ари находится в аренде из «Краснодара» до лета, а Фарфан пришел в качестве свободного агента до 30 июня 2017 года. На счету обоих игроков по одному голу в чемпионате.