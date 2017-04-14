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Алия Мустафина: На 100% хочу поехать на Олимпиаду в Токио

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Олимпийская чемпионка Алия Мустафина заявила о намерении выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

– Загадывать не буду, но очень хочу поехать в Токио. Взять Золото Олимпиады на брусьях? Зная, какой это сложный снаряд, очень тяжело сказать, что будет через три года именно на брусьях. Но есть стимул поехать на ОИ и выступить за команду. Я на все 100% хочу поехать в Токио, – приводит слова Мустафиной «Спорт FM».

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.

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