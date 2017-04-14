Артем Дзюба назвал битвой матч против «Спартака»

Сергей Юран: Если не в этом году «Спартаку» становиться чемпионом, то я уже не знаю, когда

Чемпион России-1999 в составе «Спартака» Сергей Юран в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».