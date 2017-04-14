Артем Дзюба назвал битвой матч против «Спартака»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба назвал битвой предстоящий матч
23-го тура чемпионата России против «Спартака».
«Скоро битва», – написал 28-летний нападающий в инстаграме, приложив фотографию борющихся спартанца и льва.
Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится на «Открытие-Арене» в это воскресенье, 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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