Ефимова победила на чемпионате России на 100-метровке брассом
Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова стала победительницей на проходящем в Москве чемпионате России в заплыве на 100 метров брассом.
Ефимова проплыла дистанцию с результатом 1 минута 05,90 секунды. Второе место у Натальи Иванеевой (1 минута 07,39 секунды), третьей стала Дарья Чикунова (1 минута 08,67 секунды).
Чемпионат России
Брасс. 100 метров
Женщины
1.
Ефимова Юлия - 1:05.90
2. Иванеева Наталья - 1:07.39
3. Чикунова Дарья - 1:08.67
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