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Агент Кучиной: Мария выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Источник:  Р-СпортКомментарии

Ольга Назарова, агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной, рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

– На сегодня подтверждено участие Марии Кучиной в этапах в Юджине и Риме, – приводит слова Назаровой «Р-Спорт».

Ранее пресс-служба Бриллиантовой лиги подтвердила участие Марии Кучиной на этапе турнира в американском Юджине, который пройдет с 26 по 27 мая.

Добавим, что римский этап Бриллиантовой лиги пройдет 8 июня.

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

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