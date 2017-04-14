Виталий Давыдов: Воробьев способен наладить учебно-тренировочный процесс и организацию «Динамо»
Вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал назначение Владимира Воробьева на пост главного тренера команды.
- Владимир способен наладить учебно-тренировочный процесс и организацию команды. Он опытный игрок, сам играл в «Динамо», работал помощником Сергея Орешкина. Остается ему самому глубоко подумать обо всем и приступить к новому сезону во всеоружии. В какой хоккей будет играть его команда? «Динамо» никогда не играло в оборонительный хоккей. Это традиция динамовского хоккея – всегда играть в атаке, - передает слова Давыдова «Р-Спорт».
Ранее пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что российский специалист Владимир Воробьев назначен главным тренером команды.
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