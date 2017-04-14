Феттель – лучший во второй практике Гран-при Бахрейна, Квят – 10-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время во второй практике Гран-при Бахрейна.

29-летний немец в своем лучшем круге показал время 1.31,310. Вторым стал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Замкнул тройку лидеров австралиец из «Ред Булла» Даниэль Риккардо.

Российский пилот «Торо Россо» Данил Квят показал десятый результат, преодолев круг за 1.32,707, таким образом, Даниил улучшил на одну позицию результат первой практики, в которой также лучшим стал Феттель.

Заключительная, третья тренировка начнется завтра, 15 апреля в 14:35 по московскому времени и завтра же состоится квалификация Гран-при Бахрейна, ее начало в 18:00 (мск).

Формула-1

Гран-при Бахрейна

Вторая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.31,310 (28 кругов)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,041 (34)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,066 (28)

4. Кими Райкконен («Феррари») +0,168 (34)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,284 (34)

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +0,573 (36)

7. Фелипе Масса («Уильямс») +0,769 (37)

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,935 (18)

9. Ромен Грожан («Хаас») +1,195 (34)

10. Даниил Квят («Торо Россо») +1,397 (35)

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,544 (32)

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,565 (38)

13. Джолион Палмер («Рено») +1,566 (38)

14. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,587 (31)

15. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,009 (33)

16. Ланс Стролл («Уильямс») +2,051 (35)

17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,634 (34)

18. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,762 (5)

19. Паскаль Верляйн («Заубер») +2,807 (29)

20. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,920 (8)