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УЕФА начал расследование по делу о беспорядках на матче «Лион» – «Бешикташ»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл дисциплинарное дело в отношении футбольных клубов «Лион» и «Бешикташ» за беспорядки болельщиков в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.

Беспорядки спровоцировали болельщики «Бешикташа», которые начали кидать в сторону фанатов «Лиона» петарды и посторонние предметы. Между болельщиками вспыхнула драка. После этого болельщики французского клуба выбежали на поле, чтобы избежать травм. В течение дня в Лионе также происходили фанатские столкновения между французскими и турецкими болельщиками.

Напомним, сам матч завершился победой «львов» со счетом 2:1.

Матч

Лион - Бешикташ - 2:1 (0:1)

Голы

Бабел 15 (0:1). Толиссо 83 (1:1). Морель 85 (2:1).

Состав

Лион: Лопеш, Рафаэл (Жалле, 53), Морель, Дьякаби, Маммана, Тусар, Толиссо, Вальбуэна, Геззаль (Корне, 52), Ляказетт, Фекир

Бешикташ: Агосто, Тошич, Марсело, Адриано, Генюл, Митрович (Уйсал, 64), Талиска, Хатчинсон, Озьякуп, Тосун (Инлер, 87), Бабел

Предупреждения:

Рафаэл, 20; Ляказетт, 58; Фекир, 67; Жалле, 74 - Марсело, 21; Арслан, 83

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

13 апреля 22:50, Жерлан, Онлайн-трансляция

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