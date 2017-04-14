УЕФА начал расследование по делу о беспорядках на матче «Лион» – «Бешикташ»
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл дисциплинарное дело в
отношении футбольных клубов «Лион» и «Бешикташ» за беспорядки болельщиков в
первом матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.
Беспорядки спровоцировали болельщики «Бешикташа», которые начали кидать в сторону фанатов «Лиона» петарды и посторонние предметы. Между болельщиками вспыхнула драка. После этого болельщики французского клуба выбежали на поле, чтобы избежать травм. В течение дня в Лионе также происходили фанатские столкновения между французскими и турецкими болельщиками.
BREAKING #Turkey #Besiktas fans throwing objects at the #Lyon fans who are now forced to climb over to the pitch. pic.twitter.com/SiRxqS4qDr— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 13 апреля 2017 г.
Напомним, сам матч завершился победой «львов» со счетом 2:1.
Матч
Голы
Бабел 15 (0:1). Толиссо 83 (1:1). Морель 85 (2:1).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл (Жалле, 53), Морель, Дьякаби, Маммана, Тусар, Толиссо, Вальбуэна, Геззаль (Корне, 52), Ляказетт, Фекир
Бешикташ: Агосто, Тошич, Марсело, Адриано, Генюл, Митрович (Уйсал, 64), Талиска, Хатчинсон, Озьякуп, Тосун (Инлер, 87), Бабел
Предупреждения:
Рафаэл, 20; Ляказетт, 58; Фекир, 67; Жалле, 74 - Марсело, 21; Арслан, 83
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
13 апреля 22:50, Жерлан, Онлайн-трансляция