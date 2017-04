УЕФА начал расследование по делу о беспорядках на матче «Лион» – «Бешикташ»

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) открыл дисциплинарное дело в отношении футбольных клубов «Лион» и «Бешикташ» за беспорядки болельщиков в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации.

Беспорядки спровоцировали болельщики «Бешикташа», которые начали кидать в сторону фанатов «Лиона» петарды и посторонние предметы. Между болельщиками вспыхнула драка. После этого болельщики французского клуба выбежали на поле, чтобы избежать травм. В течение дня в Лионе также происходили фанатские столкновения между французскими и турецкими болельщиками.

BREAKING #Turkey #Besiktas fans throwing objects at the #Lyon fans who are now forced to climb over to the pitch. pic.twitter.com/SiRxqS4qDr