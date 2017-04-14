Сборной России (U17) обыграла Швейцарию в матче Турнира пяти наций

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Юниорская сборная России (U17) может быть заявлена в МХЛ Юниорская сборная России (до 17 лет) может в следующем сезоне выступить в МХЛ, сообщает «Р-Спорт».

Ну вот и россияне разгромили канадцев. Можем ведь! Юношеская сборная России завоевала бронзовые медали на мировом Кубке Вызова, обыграв в решающем поединке канадцев – 6:1.

Юниорская сборная России выиграла бронзу Кубка вызова Хоккеисты юниорской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, переиграли сверстников из сборной Канады («в белом») и завоевали бронзу Кубка вызова-2016.

Канадцы нас опять побили числом. Так ответим умением! Обозреватель «Советского спорта» размышляет о развитии хоккея в России и нашем главном противостоянии на мировой арене.

Юниорская сборная России уступила канадцам в полуфинале Кубка Вызова Юниорская сборная России (U-17) не смогла пробиться в финал Кубка Вызова. В серии буллитов команда уступила Канаде Блэк.

Максим Шабанов: Надо было сразу играть против канадцев жестче Форвард юниорской сборной России (U17) Максим Шабанов оценил игру команды в матче с командой «Канада в красном» (0:1) на Мировом кубке вызова в Су-Сент-Мэри.

Игорь Ефимов: Канадцы грубили, но судейство было хорошее: соперника удаляли Исполняющий обязанности главного тренера юниорской сборной России (U17) Игорь Ефимов прокомментировал матч с командой «Канада в красном» (0:1) на Мировом кубке вызова в Су-Сент-Мэри.