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Сборной России (U17) обыграла Швейцарию в матче Турнира пяти наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в подмосковном Дмитрове Турнира пяти наций хоккеисты юношеской сборной России обыграли команду Швейцарии со счетом 5:3.

В составе победителей по дублю оформили Егор Соколов и Владислав Котков. Еще одна шайба на счету Ильи Баданина.

Следующую игру сборная России проведет 16 апреля против команды Чехии.

Вратари: Окоряк, Мифтахов.
Защитники: Калиниченко - Солопанов, Князев - Жиляков, Журавлев - Охотюк, Лукичёв - Ситдиков.
Нападающие: Соколов - Шабанов - Платонов, Котков - Михайлов - Ртищев, Денисенко - Завгородний - Гизатуллин, Марченко - Баданин Р. - Баданин И

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