Сборной России (U17) обыграла Швейцарию в матче Турнира пяти наций
На проходящем в подмосковном Дмитрове Турнира пяти наций хоккеисты юношеской сборной России обыграли команду Швейцарии со счетом 5:3.
В составе победителей по дублю оформили Егор Соколов и Владислав Котков. Еще одна шайба на счету Ильи Баданина.
Следующую игру сборная России проведет 16 апреля против команды Чехии.
Вратари:
Окоряк, Мифтахов.
Защитники: Калиниченко - Солопанов, Князев - Жиляков, Журавлев - Охотюк, Лукичёв - Ситдиков.
Нападающие: Соколов - Шабанов - Платонов, Котков - Михайлов - Ртищев, Денисенко - Завгородний - Гизатуллин, Марченко - Баданин Р. - Баданин И
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