Spiegel: Роналду заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинения в насилии
Авторитетное немецкое издание Spiegel заявило, что форвард мадридского
«Реала» Криштиану Роналду заплатил в 2010 году 375 тысяч долларов, чтобы
избежать суда за изнасилование.
По информации издания, инцидент с участием португальца
произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где он отдыхал со своим братом и
двоюродной сестрой.
Сообщается, что жертва Роналду собиралась подать на него в
суд, но футболист заплатил ей порядка 375 тысяч долларов за молчание.
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