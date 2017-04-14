Александр Бубнов: ЦСКА обыграет «Ростов» со счетом 1:0

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

– У ЦСКА выздоровели Миланов и Дзагоев – это значительное усиление. Армейцы провели неплохой матч против «Краснодара» в гостях, а сейчас, когда конкуренты сталкиваются лбами, имеют возможность улучшить свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Прогноз – 1:0, приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

Встреча состоится в субботу на ВЭБ Арене в Москве. Начало – в 14.30 мск.

После 22 туров москвичи идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. Ростовчане расположились на восьмой строчке – 32 очка.