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Александр Бубнов: ЦСКА обыграет «Ростов» со счетом 1:0

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом». 

–  У ЦСКА выздоровели Миланов и Дзагоев – это значительное усиление. Армейцы провели неплохой матч против «Краснодара» в гостях, а сейчас, когда конкуренты сталкиваются лбами, имеют возможность улучшить свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Прогноз – 1:0, приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

Встреча состоится в субботу на ВЭБ Арене в Москве. Начало – в 14.30 мск.

После 22 туров москвичи идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. Ростовчане расположились на восьмой строчке – 32 очка.

Матч

ЦСКА - Ростов

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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