Зозуля заменит Тимощука в исполкоме федерации футбола Украины

На конгрессе Федерации футбола Украины, который прошел в пятницу, 14 апреля, было принято решение об исключении тренера «Зенита» Анатолия Тимощука из исполкома, а также о включении в его состав Романа Зозули. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Делегаты конгресса также проголосовали за досрочное прекращение полномочий членов исполкома Александра Коцюбко, Вячеслава Богуна, Олега Анпилогова, Виктора Гайворонского и Владимира Мариновского. В свою очередь новыми членами Исполкома стали Руслан Павлюк, Андрей Гордеев, Евгений Красников, Максим Ефимов и Роман Зозуля.

Напомним, что переход игрока сборной Украины Романа Зозули в «Райо» сорвался из-за болельщиков мадридского клуба, которые считают Зозул неонацистом, что противоречит философии клуба.