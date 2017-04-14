Баскетболистки «Фенербахче» переиграли УГМК и вышли в финал Евролиги
В полуфинальном матче действующие чемпионки Евролиги,
баскетболистки екатеринбургского УГМК усутпили «Фенербахче» со счетом 61:70
(14:10, 19:18, 13:21, 15:21).
Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе
победительниц стала Жантель Лавендер, набравшая 21 очко и 10 подборов. У УГМК
Дайана Таурази записала себе в актив 26 очков.
В финале турецкая команда встретится с победителем пары «Динамо» (Курск) – «Прага» (Чехия).
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