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Баскетболистки «Фенербахче» переиграли УГМК и вышли в финал Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В полуфинальном матче действующие чемпионки Евролиги, баскетболистки екатеринбургского УГМК усутпили «Фенербахче» со счетом 61:70 (14:10, 19:18, 13:21, 15:21).

Самым результативным игроком и автором дабл-дабла в составе победительниц стала Жантель Лавендер, набравшая 21 очко и 10 подборов. У УГМК Дайана Таурази записала себе в актив 26 очков.

В финале турецкая команда встретится с победителем пары «Динамо» (Курск) – «Прага» (Чехия).

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