Баскетболистки «Фенербахче» переиграли УГМК и вышли в финал Евролиги

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Екатеринбург примет «Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17 «Финал четырех» женской Евролиги нынешнего сезона пройдет в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз Европейского отделения Международной федерации баскетбола.

Курское «Динамо» обыграло «Бурж» в 1/4 финала Евролиги Первый матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между курским «Динамо» и французским «Буржем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча - 76:71 в пользу «Динамо».

«Надежда» крупно обыграла «Прагу» в первом матче 1/4 финала Евролиги Баскетболистки оренбургской «Надежды» разгромили «Прагу» в первом матче 1/4 финала Евролиги.

Курское «Динамо» оказалось сильнее «Фенербахче» в Евролиге Баскетболистки курского «Динамо» в матче второго тура Евролиги нанесли поражение «Фенербахче».

Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать! В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».

Артешина стала самым ценным игроком Финала четырех Кубка России Форвард екатеринбургского клуба УГМК Ольга Артешина была признана самым ценным игроком прошедшего в Курске Финала четырех Кубка России.

Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духа Баскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.

УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем Кубка России среди женщин Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.

Евгения Белякова: Пока не знаю, вернусь ли в НБА Завершив сезон за океаном в качестве чемпионки женской НБА, Евгения Белякова вернулась в Россию и сразу окунулась в сезон европейский.

Белякова стала победительницей НБА в составе «Лос-Анджелеса» Российская баскетболистка Евгения Белякова стала чемпионкой женской НБА в составе клуба «Лос-Анджелес Спаркс».

«Надежда» и УГМК попали в одну группу Евролиги Российские клубы УГМК из Екатеринбурга и «Надежда» из Оренбурга попали в одну группу в розыгрыше женской Евролиги в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

Ольга Артешина: Мы свою задачу выполнили, еду болеть за ЦСКА Лидер УГМК Ольга Артешина рассказала о победах в завершившемся сезоне и планах на ближайшее будущее.

УГМК стал десятикратным чемпионом России Екатеринбургский УГМК обыграл оренбургскую «Надежду» в финальной серии плей-офф женской Премьер-лиги, выиграв серию всухую 3:0.

УГМК обыграл «Надежду» и в восьмой раз подряд стал чемпионом России Екатеринбургский клуб УГМК поставил точку в финальной серии плей-офф чемпионата России, переиграв оренбургскую «Надежду».

УГМК разгромил «Надежду» в первом матче финала Первый финальный матч женской баскетбольной Премьер-лиги закончился уверенной победой действующих чемпионок из УГМК над «Надеждой».

«Надежда» стала соперником УГМК по финалу ЧР Баскетболистки оренбургской «Надежды» обыграли курское «Динамо» в полуфинальной серии чемпионата России и вышли в финал соревнований.

УГМК разгромил «Спарту» и стал первым финалистом Екатеринбургский УГМК вышел в финал плей-офф Премьер-лиги, обыграв и во втором матче подмосковную «Спарту энд К».

УГМК повел в полуфинальной серии Свежеиспеченные чемпионки Евролиги из УГМК в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата России одержали победу над «Спартой».

Первый российский финал Евролиги и третий титул УГМК Баскетболистки УГМК в девятый раз подряд участвовали в «Финале четырех» Евролиги и в третий раз выиграли турнир.