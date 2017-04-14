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Антонио Конте: Ибрагимович – великий игрок, и он сейчас на пике карьеры

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

- Это еще один матч для нас. Наиважнейшая цель — набрать 3 очка. Нам предстоит сыграть с командой, которая очень сильна физически и технически. «Манчестер Юнайтед» стремится занять место в топ-4, поэтому они постараются ухватиться за любую возможность, чтобы добиться своей цели. Мы готовимся к этой игре тактически и стараемся найти оптимальное решение с точки зрения обороны и атаки, потому что это будет очень сложный матч.

Златан находится на пике своей карьеры. Это великий игрок, который не только завершает атаки, но и играет на команду. На мой взгляд, это один из лучших игроков в мире. Мы должны очень организованно и внимательно сыграть в обороне, потому что при атаках в штрафной площади он очень опасен. Когда он получает мяч, он представляет угрозу. Мои игроки должны провести матч очень внимательно и полностью сконцентрироваться на том, чтобы сдержать его и сдержать всю команду противника, а не одного игрока, - приводит слова Конте пресс-служба «Челси».

Напомним, что матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в Манчестере 16 апреля.

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