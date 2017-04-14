Защитник «Шальке» Колашинац летом перейдет в «Арсенал»
Защитник «Шальке» Сеад Колашинац в летнее трансферное окно перейдет
в лондонский «Арсенала», сообщает издание Reprezentacija из Боснии, откуда
родом сам футболист.
По информации источника, 23-летний футболист уже заключил с «канонирами» предварительное соглашение.
По завершении сезона он станет свободным агентом, поэтому достанется лондонскому клубу бесплатно.
Сообщается, что
Колашинац уже выбрал себе игровой номер, и его заверили в клубе, что Арсен
Венгер продолжит работу с «Арсеналом» в следующем сезоне.
Напомним, Колашинац
выступает за «Шальке» с 2011 года. В нынешнем сезоне принял участие в 31-м
матче, забил три мяча и отдал семь результативных передач.
Несмотря на то, что футболист «Арсеналу» достанется
бесплатно, его стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет девять
миллионов евро.