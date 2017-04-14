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Защитник «Шальке» Колашинац летом перейдет в «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Шальке» Сеад Колашинац в летнее трансферное окно перейдет в лондонский «Арсенала», сообщает издание Reprezentacija из Боснии, откуда родом сам футболист.

По информации источника, 23-летний футболист уже заключил с «канонирами» предварительное соглашение.

По завершении сезона он станет свободным агентом, поэтому достанется лондонскому клубу бесплатно.

Сообщается, что Колашинац уже выбрал себе игровой номер, и его заверили в клубе, что Арсен Венгер продолжит работу с «Арсеналом» в следующем сезоне.

Напомним, Колашинац выступает за «Шальке» с 2011 года. В нынешнем сезоне принял участие в 31-м матче, забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Несмотря на то, что футболист «Арсеналу» достанется бесплатно, его стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет девять миллионов евро.

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