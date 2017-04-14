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Себастьян Феттель: Во второй сессии у меня произошел неожиданный сбой

Источник:  F1newsКомментарии

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги второй практики Гран-при Бахрейна, по итогам которой он показал лучшее время.

«Во второй сессии у меня произошел неожиданный сбой, погасли индикаторы. Как мы позже убедились, никаких повреждений не было. Причины пока не понятны, но мы сможем все починить. Современные машины сочетают в себе самые современные технологии, сложное программное обеспечение – вероятно, в этой области что-то сработало не так.

В целом день прошел неплохо, но нам по силам прибавить – посмотрим, что получится в субботу.», - приводит слова Феттеля F1news.ru.

Напомним, заключительная, третья тренировка начнется завтра, 15 апреля в 14:35 по московскому времени и завтра же состоится квалификация Гран-при Бахрейна, ее начало в 18:00 (мск).

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