Себастьян Феттель: Во второй сессии у меня произошел неожиданный сбой
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги
второй практики Гран-при Бахрейна, по итогам которой он показал лучшее время.
«Во второй сессии у меня произошел неожиданный сбой, погасли
индикаторы. Как мы позже убедились, никаких повреждений не было. Причины пока
не понятны, но мы сможем все починить. Современные машины сочетают в себе самые
современные технологии, сложное программное обеспечение – вероятно, в этой
области что-то сработало не так.
В целом день прошел неплохо, но нам по силам прибавить – посмотрим, что получится в субботу.», - приводит слова Феттеля F1news.ru.
Напомним, заключительная, третья тренировка начнется завтра, 15 апреля в 14:35 по московскому времени и завтра же состоится квалификация Гран-при Бахрейна, ее начало в 18:00 (мск).