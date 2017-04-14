Патрик Кейн: В матче с «Нэшвиллом» голевых моментов мы создали меньше, чем хотелось бы
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился впечатлениями после поражения в первом матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (0:1).
- Похоже, они действовали в средней зоне по схеме 1-4. Ничего страшного. Нам придется найти способ побороть эту схему, и, скорее всего, этот способ заключается в более частом вбрасывании шайбы в их зону. Надеюсь, часть этих шайб мы сумеем извлечь и заставим их играть возле своих ворот. У нас и сегодня были неплохие смены, неплохие шансы, но первосортных голевых моментов мы создали меньше, чем хотелось бы, - приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.
Следующий матч пройдет в ночь с субботы на воскресенье также в Чикаго.
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 7:52 (0:1).
Место и дата
14 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция