Патрик Кейн: В матче с «Нэшвиллом» голевых моментов мы создали меньше, чем хотелось бы

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился впечатлениями после поражения в первом матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (0:1).

- Похоже, они действовали в средней зоне по схеме 1-4. Ничего страшного. Нам придется найти способ побороть эту схему, и, скорее всего, этот способ заключается в более частом вбрасывании шайбы в их зону. Надеюсь, часть этих шайб мы сумеем извлечь и заставим их играть возле своих ворот. У нас и сегодня были неплохие смены, неплохие шансы, но первосортных голевых моментов мы создали меньше, чем хотелось бы, - приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Следующий матч пройдет в ночь с субботы на воскресенье также в Чикаго.