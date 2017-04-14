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Пекка Ринне: Ощущения от «сухаря» в матче плей-офф с «Чикаго» – просто супер

Источник:  NHL.ruКомментарии

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне подвел итоги победного матча с «Чикаго» (1:0), первого в серии стартового раунда плей-офф.

- В это время года несложно оставаться сфокусированным. Просто стараешься отражать бросок за броском и не заглядывать слишком далеко вперед. Да, второй период был суров, мы не играли в свою игру. Зато в третьем показали будь здоров какой характер! Практически ничего не дали создать соперникам. Конечно, ощущения от «сухаря» в матче плей-офф с хорошей командой - просто супер. Отличный способ начать серию, но нельзя забывать, что это был лишь первый матч, - приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ.

Следующий матч пройдет в субботу, 15 апреля, также в Чикаго.

Матч

Чикаго - Нэшвилл - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Голы:

Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 7:52 (0:1).

Место и дата

14 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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