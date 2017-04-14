«Интер» в матче с «Миланом» заработает рекордную для серии А сумму кассовых сборов

На центральном матче 32-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Миланом» ожидается аншлаг, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, все билеты уже проданы, в связи с чем «нерадзурри» заработают рекордные для чемпионата Италии четыре миллиона евро. Предыдущий рекорд по сборам также принадлежит «Интеру», в сентябрьском матче с «Ювентусом» кассовые сборы черно-синих составили 3 943 000 евро.

Сообщается, что матч с «Миланом» соберет у телеэкранов примерно 862 миллиона зрителей.

Напомним, матч «Интер» – «Милан» состоится завтра, 15 апреля и начнется в 13:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.