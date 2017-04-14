Даниил Квят: Я уверен, что завтра мы прибавим
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги
пятничных тренировочных заездов Гран-при Бахрейна.
«После спокойной из-за жары и солнца первой тренировки нас
ждала насыщенная вторая, ведь гонка как раз начинается в вечернее время. Сегодня
мы успели выполнить всю нашу программу: провели длинные и короткие отрезки.
Я уверен, что завтра мы прибавим, однако нужно
проанализировать весь массив полученной информации. Пока уик-энд проходит для
нас неплохо. Надеюсь, тенденция останется неизменной», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.
22-летний россиянин в первом тренировочном заезде показал
11-й результат, а во втором занял десятое место.
Лучшим в обоих пятничных заездах стал немецкий пилот «Феррари»
Себастьян Феттель.
Напомним, заключительная,
третья тренировка начнется завтра, 15 апреля в 14:35 по московскому времени и
завтра же состоится квалификация Гран-при Бахрейна, ее начало в 18:00 (мск).