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Массимо Моратти: «Интер» выглядит посильнее «Милана»

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился ожиданиями от предстоящего 32-го тура чемпионата Италии против «Милана».

– Кто является фаворитом миланского дерби?
– На сегодняшний день, «Интер» выглядит посильнее «Милана». Наставник «нерадзурри» Стефано Пиоли является хорошим тренером, но сейчас его команда переживает не лучшее время. Что касается Монтеллы, то мне он нравится. Он справляется со своей работой в «Милане», - приводит слова Моратти Sky Sport Italia.

Напомним, матч «Интер» – «Милан» состоится завтра, 15 апреля и начнется в 13:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния. 

Голосование: Как завершится матч «Интер» – «Милан»?

Матч

Интер - Милан

Место и дата

15 апреля 13:30, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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