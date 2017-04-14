Массимо Моратти: «Интер» выглядит посильнее «Милана»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился ожиданиями от предстоящего 32-го тура чемпионата Италии против «Милана».

– Кто является фаворитом миланского дерби?

– На сегодняшний день, «Интер» выглядит посильнее «Милана». Наставник «нерадзурри» Стефано Пиоли является хорошим тренером, но сейчас его команда переживает не лучшее время. Что касается Монтеллы, то мне он нравится. Он справляется со своей работой в «Милане», - приводит слова Моратти Sky Sport Italia.

Напомним, матч «Интер» – «Милан» состоится завтра, 15 апреля и начнется в 13:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.