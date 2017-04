Болельщики в Англии вновь закидали поле игрушечными свиньями (видео)

Болельщики «Ковентри Сити» и «Чарльтона» в матче 43-го тура третьей по силе лиги Англии провели совместную акцию протеста против руководства своих клубов.

Фанаты за несколько минут до старта матча выбросили на поле более сотни игрушечных свиней.

В октябре минувшего года в матче 13-го тура фанаты проделали точно такую же акцию.

After a pre-match protest march, Charlton v Coventry is immediately delayed as fans throw thousands of toy pigs onto the pitch. #cafc #pusb pic.twitter.com/SGHhu4RvkU — Louis Sealey (@LouisSealey) 15 октября 2016 г.

Стоит отметить, что встреча завершился ничьей, со счетом 1:1.

Напомним, «Чарльтон» с 51-м очком занимает 15-е место в Первой лиге Англии,а «Ковентри» расположился на 24-й строчке, имея в активе 36 баллов.