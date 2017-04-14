Александр Бубнов: «Анжи» победит «Крылья Советов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 23-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Крыльями Советов».

– «Анжи» предпочтительнее выглядит на выезде, но в данном случае в споре с аутсайдером нужно брать очки дома, дабы окончательно обезопасить себя от зоны переходных матчей. «Крылья Советов», правда, также донельзя мотивированы, потому поединок выйдет тяжелым для обеих сторон. Прогноз – 2:1, – приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

Встреча состоится в субботу на «Анжи-Арене» в Каспийске. Начало – в 17.00 мск.

После 22 туров махачкалинцы идут на 12-м месте, набрав 24 очка. Самарцы расположились на 14-й строчке – 17 очков.