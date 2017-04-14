Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Прагу» и вышли в финал Евролиги
В полуфинальном матче Евролиги баскетболистки курского «Динамо»
обыграли чешскую «Прагу» со счетом 87:80 (24:26, 22:18, 14:17, 17:16, 10:3).
Самым результативным игроком в составе победительниц стала Энджел
Маккаутри, набравшая 28 очков, а у чешской команды наибольшее количество в свой
актив записала Кэндис Дюпри (39 очков).
В финале турнира, который состоится 16 апреля, российская
команда сыграет с турецким «Фенербахче», а «Прага» в это же день разыграет
третье место с действующим чемпионом – екатеринбургским УГМК.
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