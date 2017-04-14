Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Прагу» и вышли в финал Евролиги

Баскетболистки «Фенербахче» переиграли УГМК и вышли в финал Евролиги В полуфинальном матче действующие чемпионки Евролиги, баскетболистки екатеринбургского УГМК усутпили «Фенербахче» со счетом 61:70 (14:10, 19:18, 13:21, 15:21).

Центровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева высказалась о лимите в премьер-лиге и шансах национальной команды на Евробаскете-2017.

Мария Вадеева: Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной России Центровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева высказалась о лимите в премьер-лиге и шансах национальной команды на Евробаскете-2017.

«Финал четырех» женской Евролиги нынешнего сезона пройдет в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз Европейского отделения Международной федерации баскетбола.

Екатеринбург примет «Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17 «Финал четырех» женской Евролиги нынешнего сезона пройдет в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз Европейского отделения Международной федерации баскетбола.

Первый матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между курским «Динамо» и французским «Буржем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча - 76:71 в пользу «Динамо».

Курское «Динамо» обыграло «Бурж» в 1/4 финала Евролиги Первый матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между курским «Динамо» и французским «Буржем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча - 76:71 в пользу «Динамо».

В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».

Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать! В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».

Баскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.

Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духа

Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духа Баскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.

Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.

УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем Кубка России среди женщин Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.

Российские клубы УГМК из Екатеринбурга и «Надежда» из Оренбурга попали в одну группу в розыгрыше женской Евролиги в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

«Надежда» и УГМК попали в одну группу Евролиги Российские клубы УГМК из Екатеринбурга и «Надежда» из Оренбурга попали в одну группу в розыгрыше женской Евролиги в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

Баскетболистки курского «Динамо» одержали победу над подмосковной «Спартой энд К» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России.

Курское «Динамо» обыграло «Спарту энд К» в первом матче серии Баскетболистки курского «Динамо» одержали победу над подмосковной «Спартой энд К» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России.