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Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Прагу» и вышли в финал Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В полуфинальном матче Евролиги баскетболистки курского «Динамо» обыграли чешскую «Прагу» со счетом 87:80 (24:26, 22:18, 14:17, 17:16, 10:3).

Самым результативным игроком в составе победительниц стала Энджел Маккаутри, набравшая 28 очков, а у чешской команды наибольшее количество в свой актив записала Кэндис Дюпри (39 очков).

В финале турнира, который состоится 16 апреля, российская команда сыграет с турецким «Фенербахче», а «Прага» в это же день разыграет третье место с действующим чемпионом – екатеринбургским УГМК.

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