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«Атлетик» разгромил «Лас-Пальмас», забив пять мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на поле стадиона «Сан-Мамес» разгромили «Лас-Пальмас» со счетом 5:1.

В составе победителей по два мяча забили Икер Муньяин и Ариц Адурис, а также единожды отличился Микель Сан-Хосе, а у единственным голом отметился Педро Бигас.

Баски с 53 очками поднялись на шестое место в турнирной таблице, а «Лас Пальмас» расположился на 13-й строчке, имея в активе 38 баллов.

В следующем туре «Атлетик» 24 апреля на выезде сыграет с «Эйбаром», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария днем ранее примет «Алавес».

Чемпионат Испании
32-й тур 

Матч

Атлетик - Лас-Пальмас - 5:1 (3:1)

Голы

Сан Хосе 7 (1:0). Муньяин 9 (2:0). Бигас 12 (2:1). Адурис 18 (3:1). Муньяин 58 (4:1). Адурис 59 (5:1).

Состав

Атлетик: Арризабалага, Сан Хосе (Беньят, 75), Лапорт, Балензиага (Лекуе, 52), Альварес, де Маркос, Итурраспе, Гарсия, Уильямс (Сусаета, 79), Муньяин, Адурис

Лас-Пальмас: Лисоаин, Лемос (Гарсия Д., 46), Маседо, Меса, Тана, Гарсия М. (Момо, 63), Бигас, Кастельяно Д., Гомес, Виера (Халилович, 71), Ливайя

Предупреждения:

Сан Хосе, 67 - Виера, 61; Ливайя, 89

Судья:

Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Место и дата

14 апреля 21:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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