«Атлетик» разгромил «Лас-Пальмас», забив пять мячей
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на поле
стадиона «Сан-Мамес» разгромили «Лас-Пальмас» со счетом 5:1.
В составе победителей по два мяча забили Икер Муньяин и Ариц
Адурис, а также единожды отличился Микель Сан-Хосе, а у единственным голом
отметился Педро Бигас.
Баски с 53 очками поднялись на шестое место в турнирной таблице,
а «Лас Пальмас» расположился на 13-й строчке, имея в активе 38 баллов.
В следующем туре «Атлетик» 24 апреля на выезде сыграет с «Эйбаром»,
а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария днем ранее примет «Алавес».
Чемпионат Испании
32-й тур
Матч
Атлетик - Лас-Пальмас - 5:1 (3:1)
Голы
Сан Хосе 7 (1:0). Муньяин 9 (2:0). Бигас 12 (2:1). Адурис 18 (3:1). Муньяин 58 (4:1). Адурис 59 (5:1).
Состав
Атлетик: Арризабалага, Сан Хосе (Беньят, 75), Лапорт, Балензиага (Лекуе, 52), Альварес, де Маркос, Итурраспе, Гарсия, Уильямс (Сусаета, 79), Муньяин, Адурис
Лас-Пальмас: Лисоаин, Лемос (Гарсия Д., 46), Маседо, Меса, Тана, Гарсия М. (Момо, 63), Бигас, Кастельяно Д., Гомес, Виера (Халилович, 71), Ливайя
Предупреждения:
Сан Хосе, 67 - Виера, 61; Ливайя, 89
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
14 апреля 21:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция