«Атлетик» разгромил «Лас-Пальмас», забив пять мячей

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на поле стадиона «Сан-Мамес» разгромили «Лас-Пальмас» со счетом 5:1.

В составе победителей по два мяча забили Икер Муньяин и Ариц Адурис, а также единожды отличился Микель Сан-Хосе, а у единственным голом отметился Педро Бигас.

Баски с 53 очками поднялись на шестое место в турнирной таблице, а «Лас Пальмас» расположился на 13-й строчке, имея в активе 38 баллов.

В следующем туре «Атлетик» 24 апреля на выезде сыграет с «Эйбаром», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария днем ранее примет «Алавес».

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32-й тур