Фелипе Масса: Уик-энд обещает быть успешным для нас
Пилот «Уильямс» Фелипе Масса подвел итоги пятничных
свободных заездов.
«Хороший день. Я доволен поведением машины как на
новом комплекте шин, так и на прикатанном, во время симуляции гонки.
Мы выглядели неплохо. Сегодня вечером нам предстоит изучить
все полученные данные и еще лучше подготовить машину к квалификации и гонке.
Уик-энд обещает быть успешным для нас», - приводит слова Массы Autosport.com.ru.
Напомним, 35-летний бразилец в первой свободной
практике показал пятый результат, а во второй стал лишь седьмым.
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