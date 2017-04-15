Фелипе Масса: Уик-энд обещает быть успешным для нас

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса подвел итоги пятничных свободных заездов.

«Хороший день. Я доволен поведением машины как на новом комплекте шин, так и на прикатанном, во время симуляции гонки.

Мы выглядели неплохо. Сегодня вечером нам предстоит изучить все полученные данные и еще лучше подготовить машину к квалификации и гонке. Уик-энд обещает быть успешным для нас», - приводит слова Массы Autosport.com.ru.

Напомним, 35-летний бразилец в первой свободной практике показал пятый результат, а во второй стал лишь седьмым.