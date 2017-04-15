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Александр Головин: Все знают, что «Ростов» способен на большее

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Александр Головин – о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Нынешний «Ростов» тоже славится хорошо выстроенной обороной. Эта команда, по мнению специалистов, неплохо выступила в Европе, а вот в чемпионате страны занимает сейчас не те позиции, что год назад. Что скажешь о сопернике?
— Играть на два фронта любому российскому клубу тяжело, потому что мало у кого в стране есть два практически равноценных состава. «Ростов», пусть с незначительными изменениями, выступает в России и в Европе одними и теми же футболистами. Думаю, в еврокубках у них получилось лучше, потому что там они могут играть в свой излюбленный футбол вторым номером, на контратаках, когда мяч контролирует соперник. А вот в недавней встрече с «Крыльями Советов», к примеру, им приходилось действовать первым номером, и забить они не сумели.

— «Ростов», на твой взгляд, справедливо занимает сейчас седьмое место?
— В этом чемпионате очень прибавили «Уфа» и «Амкар», которые в таблице сейчас опережают ростовчан. Эти две команды тоже играют в пять защитников и в матчах с фаворитами им практически ничем не уступают. Думаю, все знают, что «Ростов» способен на большее, мы это видели в прошлом году. Где-то пока мешает невезение, плюс, класс команд, претендующих на высокие места в первенстве, постепенно выравнивается, сейчас ты никогда не знаешь, как закончится практически каждый следующий матч.

— На чем держится «Ростов» образца 2017 года? Кто, на твой взгляд, лучший игрок этой команды?
— «Ростов» держится в первую очередь на Тимофее Калачеве и паре форвардов Полоз — Азмун, но связывает их Кристиан Нобоа. Его я и назову лучшим в составе ростовчан. Смотрел практически все игры этой команды, именно через Нобоа проходят почти все атаки. Ну а в разрушении у «Ростова» нет равных Гацкану, об этом все знают (улыбается). 

Матч

ЦСКА - Ростов

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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