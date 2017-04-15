Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Уфа
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Крылья Советов
Футбол  Интер- : -Милан
Хоккей  США (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спортинг» на выезде забил три безответных мяча в ворота «Витории»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 29-го тура чемпионата Португалии «Витория» на своем поле уступила «Спортингу» со счетом 0:3.

В составе победителей мячи забили Желсон Мартиньш, Вилльям Карвалью и Бас Дост.

«Спортинг» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице, а  команда из Сетубала расположилась на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В следующем туре команда из Лиссабона 22 апреля примет «Бенфику», а подопечные Жозе Коусейру в этот же день сыграют на выезде с «Эшторилом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бенфика» обыграла «Морейренсе» и лидирует в чемпионате ПортугалииМатч 28-го тура чемпионата Португалии между «Морейренсе» и «Бенфикой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бенфики».«Спортинг» и «Порту» одержали крупные победы в чемпионате ПортугалииСостоялись матчи субботней программы 28-го тура чемпионата Португалии. Победы в них одержали «Порту» и «Спортинг».«Бенфика» и «Порту» сыграли вничью в чемпионате ПортугалииМатч 27-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Порту» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Я просто взял 30 тысяч евро». Как в Португалии раскрывают договорные матчи«Я просто взял 30 тысяч евро». Как в Португалии раскрывают договорные матчиПортугальская полиция два года гоняется за людьми, что организуют договорные матчи, однако пока ни один из них не сел в тюрьму.Фабиу Коэнтрау: Надеюсь, возвращение в чемпионат Португалии помжет мне стать прежним игрокомЗащитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау рассказал о своем положении в испанском клубе. Напомним, игрок сборной Португалии, пропустивший Евро-2016 из-за травмы, перестал проходить в основу «сливочных» после ухода Карло Анчелотти.«Арсенал» готов заплатить за трансфер Патрисиу 15 млн евроГолкипер лиссабонского «Спортинга» Руй Патрисиу может переехать в чемпиона Англии.Моуринью намерен пригласить в «МЮ» 19-летнего турецкого защитникаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к молодому центральному защитнику Мериху Демиралю.«Продажные!» Как гранды Португалии жалуются на судей в матчах с клубом Коусейру«Продажные!» Как гранды Португалии жалуются на судей в матчах с клубом КоусейруВ Португалии нытье о судействе в моде не первый год. Особенно стараются топ-клубы. Рассказываем, как гранды жалуются, когда теряют очки.«Порту» дома не сумел обыграть «Сетубал» и остался вторым в чемпионате ПортугалииМатч 26-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Сетубалом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Защитник «Порту» Фелипе может перейти в «Реал» за 25-30 миллионов евроМадридский «Реал» интересуется защитником «Порту» Фелипе Монтейро. Об этом сообщают испанские СМИ.Икер Касильяс: Я бы хотел продолжить карьеру в «Порту»Голкипер «Порту» Икер Касильяс хотел бы подписать новый контракт со своим клубом.Дмитрий Хомуха: Только Джанлуиджи и Икер знают, когда нужно вешать бутсы на гвоздьБывший главный тренер молодежной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха рассказал о голкипере «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне и вратаре «Порту» Икере Кассильясе.Пауло Дибала: Хорошо бы не пропустить быстрый гол от «Порту»Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» на «Ювентус Стэдиум» в Турине.«Бенфика» разгромила «Белененсеш» и вернулась в лидеры чемпионата ПортугалииВ матче 25-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Белененсеш» со счетом 4:0.«Порту» перед матчем с «Ювентусом» разгромил на выезде «Ароку»В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Ароку» со счетом 4:0.Руй Витория: «Бенфика» играла симпатично, пока «Боруссия» не забила два гола за три минутыГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория оценил игру команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:4) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.Юлиан Вайгль: Мы довольны результатом, он мог быть таким же и в первом матчеПолузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Юлиан Вайгль прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».Пьер-Эмерик Обамеянг: После первого матча с «Бенфикой» хотел показать, что способен на большееФорвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».«Бенфика» обыграла «Фейренсе» и вернулась в лидеры чемпионата ПортугалииВ матче 24-го тура чемпионата Португалии «Фейренсе» на своем поле уступил «Бенфике» со счетом 0:1.«Порту» забил семь безответных мячей в ворота «Насьонала»В матче 24-го тура чемпионата Португалии «Порту» на своем поле разгромил «Насьонал» со счетом 7:0.
Хоккей
Александр Медведев: Слова Величкина? Еще раз скажу: не надо гневать хоккейных богов
Хоккей
Олег Знарок: Не кажется ли мне судейство однобоким? Не ко мне вопрос
Хоккей
Илья Воробьев: СКА – с победой. Грамотно. У меня все
Хоккей
Геннадий Величкин: Вопросы по матчу? Все вопросы к СКА и судейскому комитету
все новости
Витория
Виториякалендарьстатистика
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
чемпионат португалии по футболу
чемпионат португалии по футболу