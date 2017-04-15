«Спортинг» на выезде забил три безответных мяча в ворота «Витории»
В матче 29-го тура чемпионата Португалии «Витория» на своем
поле уступила «Спортингу» со счетом 0:3.
В составе победителей мячи забили Желсон Мартиньш, Вилльям
Карвалью и Бас Дост.
«Спортинг» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице,
а команда из Сетубала расположилась на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.
В следующем туре команда из Лиссабона 22 апреля примет «Бенфику»,
а подопечные Жозе Коусейру в этот же день сыграют на выезде с «Эшторилом».
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