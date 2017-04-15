«Спортинг» на выезде забил три безответных мяча в ворота «Витории»

В матче 29-го тура чемпионата Португалии «Витория» на своем поле уступила «Спортингу» со счетом 0:3.

В составе победителей мячи забили Желсон Мартиньш, Вилльям Карвалью и Бас Дост.

«Спортинг» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице, а команда из Сетубала расположилась на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В следующем туре команда из Лиссабона 22 апреля примет «Бенфику», а подопечные Жозе Коусейру в этот же день сыграют на выезде с «Эшторилом».