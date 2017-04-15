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Дмитрий Семочко: Бышовец – очень сложный человек

Источник:  «Футбол24»Комментарии

Бывший полузащитник «Шинника», «Уралана», «Луч-Энергии» и «Химок» Дмитрий Семочко рассказал, почему он не смог заиграть в «Шахтере». Он отметил сложный характер Анатолия Бышовца, который ранее тренировал «горняков».

- Я отправился с «Шахтером» на сборы и там познакомился с Анатолием Бышовцем.

– О его работе в «Шахтере» говорят разное...

– У меня уже есть определенное сложившееся мнение по этому специалисту. Я общался со многими игроками, которые работали под его руководством. Могу сказать, что Бышовец – очень сложный человек. Возможно, поэтому в Донецке я не задержался.

– Но сборы вы прошли...

– Довольно успешно, голы забивал, тренер был доволен. Но потом начались непонятные вещи с финансами. Я сказал Анатолию Федоровичу: «Так мы не договаривались». Развернулся и уехал из расположения команды, - цитирует Семочко «Футбол 24». 

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