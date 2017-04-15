Дмитрий Семочко: Бышовец – очень сложный человек
Бывший полузащитник «Шинника», «Уралана», «Луч-Энергии» и «Химок»
Дмитрий Семочко рассказал, почему он не смог заиграть в «Шахтере». Он отметил
сложный характер Анатолия Бышовца, который ранее тренировал «горняков».
- Я отправился с «Шахтером» на сборы и там познакомился с
Анатолием Бышовцем.
– О его работе в «Шахтере» говорят разное...
– У меня уже есть определенное сложившееся мнение по этому
специалисту. Я общался со многими игроками, которые работали под его
руководством. Могу сказать, что Бышовец – очень сложный человек. Возможно,
поэтому в Донецке я не задержался.
– Но сборы вы прошли...
– Довольно успешно, голы забивал, тренер был доволен. Но потом
начались непонятные вещи с финансами. Я сказал Анатолию Федоровичу: «Так мы не
договаривались». Развернулся и уехал из расположения команды, - цитирует
Семочко «Футбол 24».