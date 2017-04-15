Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Уфа
Футбол  ЦСКА- : -Ростов
Футбол  Анжи- : -Крылья Советов
Футбол  Интер- : -Милан
Хоккей  США (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. «Монреаль» - «Рейнджерс», «Питтсбург» - «Оттава» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей первого раунда Кубка Стэнли.

Восточная конференция

Матч

Монреаль - Рейнджерс - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Петри (Дано, Радулов), 4:05 (1:0). Грабнер 13:48 (1:1). Байрон (Галлахер), 15:42 (2:1).

Место и дата

15 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии - 0:1 

Матч

Питтсбург - Коламбус - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Кросби (Шири, Гентзел), 8:31 (1:0).

Место и дата

15 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии - 1:0 

Западная конференция 

Матч

Миннесота - Сент-Луис - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Соботка (Стеен), 26:21 (0:1). Паризе (Койву, Гранлунд), 59:37 (1:1). Эдмундсон (Тарасенко, Шварц), 77:48 (1:2).

Место и дата

13 апреля 04:30, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии - 0:1

Матч

Эдмонтон - Сан-Хосе - 2:3 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Клефбом (Лучич, Эберле), 6:44 (1:0). Лучич (Летесту, Макдэвид), 17:07 (2:0 - бол.). Уорд (Донской, Власич), 21:43 (2:1 - бол.). Мартин (Гертль), 45:22 (2:2). Карлссон (Павелски, Власич), 63:22 (2:3).

Место и дата

13 апреля 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Счет в серии - 1:0 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пекка Ринне: Ощущения от «сухаря» в матче плей-офф с «Чикаго» – просто суперВратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне подвел итоги победного матча с «Чикаго» (1:0), первого в серии стартового раунда плей-офф.Патрик Кейн: В матче с «Нэшвиллом» голевых моментов мы создали меньше, чем хотелось быНападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился впечатлениями после поражения в первом матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (0:1).Гецлаф стал первым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков в плей-оффФорвард «Анахайма» Райан Гецлаф набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Калгари» (3:2).Райан Эллис: Если хочешь задержаться в плей-офф, все должны играть хорошо, но вратарь должен быть лучшимЗащитник «Нэшвилла» Райан Эллис отметил голкипера «хищников» Пекку Ринне после первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (1:0).Панарин получил миллион долларов от «Чикаго». Пресса в США напряглась…Панарин получил миллион долларов от «Чикаго». Пресса в США напряглась…Корреспондент «Советского спорта» поговорил с форвардом «Чикаго» Артемом Анисимовым.Джонатан Тэйвс: Не думаю, что можно найти нам серьезные оправданияФорвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (0:1) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.«А через 10 минут весь Вашингтон был в шоке…» Как Овечкин начал плей-офф (видео)«А через 10 минут весь Вашингтон был в шоке…» Как Овечкин начал плей-офф (видео)Никто не ждал такого! Но «Торонто» дал решительный бой фавориту и едва не вытащил первый матч серии с «Кэпиталз».Том Уилсон: После гола в овертайме эмоции зашкаливаютФорвард «Вашингтона» Том Уилсон после первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT) рассказал о своей победной шайбе.Джастин Уильямс: После двух пропущенных голов мы успокоились и стали играть так, как хотелиФорвард «Вашингтона» Джастин Уильямс рассказал, что позволило команде переломить ход первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT).Брэйден Холтби: Если первый период не сложился, мы знаем, что все наверстаем потомГолкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби высказался о первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT).Майк Бэбкок: «Торонто» почувствует уверенность после первого матча с «Вашингтоном»Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок оценил игру команды в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 OT).Пекка Ринне: «Нэшвилл» разрушил систему игры «Чикаго»Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (1:0).Панарин получит 1,275 миллиона долларов за 10-е место в списке бомбардиров «регулярки» НХЛРоссийский форвард «Чикаго» Артемий Панарин получит премию в размере 1,275 миллиона долларов за десятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.«Анахайм» победил «Калгари» в плей-офф НХЛ«Анахайм» дома обыграл «Калгари» со счетом 3:2 в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли.НХЛ. «Анахайм» обыграл «Калгари» на старте плей-офф НХЛ другие матчиВсе матчи первого раунда плей-офф НХЛ на сайте «Советского спорта».Александр Овечкин: После первого периода паники у «Вашингтона» не былоКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал первый матч с «Торонто» (3:2 ОТ) в плей-офф Кубка Стэнли.Игорь Ларионов: Советская система навсегда ушла в прошлоеИгорь Ларионов: Советская система навсегда ушла в прошлоеВ третьей части беседы с двукратным олимпийским чемпионом – об Олимпиаде-2018, секрете успеха Канады и «Детройте» Боумэна.Евгений Малкин: Я еще верю, что НХЛ нас отпустит на Олимпиаду. Тема не закрытаЕвгений Малкин: Я еще верю, что НХЛ нас отпустит на Олимпиаду. Тема не закрытаФорвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.Евгений Малкин: Интересно смотреть, как в плей-офф играет «Вашингтон»Форвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.Евгений Малкин: Думаю, тема Олимпиады еще не закрытаФорвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.
Хоккей
Александр Медведев: Слова Величкина? Еще раз скажу: не надо гневать хоккейных богов
Хоккей
Олег Знарок: Не кажется ли мне судейство однобоким? Не ко мне вопрос
Хоккей
Илья Воробьев: СКА – с победой. Грамотно. У меня все
Хоккей
Геннадий Величкин: Вопросы по матчу? Все вопросы к СКА и судейскому комитету
все новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости