НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. «Монреаль» - «Рейнджерс», «Питтсбург» - «Оттава» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей первого раунда Кубка Стэнли.
Восточная конференция
Матч
Монреаль - Рейнджерс - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Петри (Дано, Радулов), 4:05 (1:0). Грабнер 13:48 (1:1). Байрон (Галлахер), 15:42 (2:1).
Место и дата
15 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии - 0:1
Матч
Питтсбург - Коламбус - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Кросби (Шири, Гентзел), 8:31 (1:0).
Место и дата
15 апреля 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии - 1:0
Западная конференция
Счет в серии - 0:1
Матч
Эдмонтон - Сан-Хосе - 2:3 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Клефбом (Лучич, Эберле), 6:44 (1:0). Лучич (Летесту, Макдэвид), 17:07 (2:0 - бол.). Уорд (Донской, Власич), 21:43 (2:1 - бол.). Мартин (Гертль), 45:22 (2:2). Карлссон (Павелски, Власич), 63:22 (2:3).
Место и дата
13 апреля 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Счет в серии - 1:0