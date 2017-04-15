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Представители Роналду опровергли информацию об обвинении в изнасиловании

Источник:  Goal.comКомментарии

Компания Gestifute, представляющая интересы форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что португальцу грозило обвинение в изнасиловании.

«Сегодня немецкая газета Der Spiegel опубликовала большую статью о том, что Криштану Роналду, якобы, восемь лет назад был обвинен в изнасиловании. В статье нет ничего, кроме журналистской фантазии. Предполагаемая жертва отказывается подтвердить правдивость обвинения.

Газета обосновала весь свой рассказ документами, на которых нет подписи и где не определены участвующие стороны – ведется переписка между адвокатами, которые не представляют интересы Роналду. Криштиану никогда не получал письмо так называемой жертвы.

Обвинения в изнасиловании являются ложными, и Роналду сделает все, чтоб ответить на это. Он не позволит запятнать его репутацию», - цитирует представителей компании Goal.com.

Ранее Spiegel заявил, что Роналду заплатил в 2010 году 375 тысяч долларов, чтобы избежать суда за изнасилование. По информации издания, инцидент с участием португальца произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где он отдыхал со своим братом и двоюродной сестрой.

Сообщается, что жертва Роналду собиралась подать на него в суд, но футболист заплатил ей порядка 375 тысяч долларов за молчание.

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