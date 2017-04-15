Представители Роналду опровергли информацию об обвинении в изнасиловании
Компания Gestifute, представляющая интересы
форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, опровергла информацию о том,
что португальцу грозило обвинение в изнасиловании.
«Сегодня немецкая газета Der Spiegel
опубликовала большую статью о том, что Криштану Роналду, якобы, восемь лет
назад был обвинен в изнасиловании. В статье нет ничего, кроме журналистской
фантазии. Предполагаемая жертва отказывается подтвердить правдивость
обвинения.
Газета обосновала весь свой рассказ документами,
на которых нет подписи и где не определены участвующие стороны – ведется переписка
между адвокатами, которые не представляют интересы Роналду. Криштиану никогда
не получал письмо так называемой жертвы.
Обвинения в изнасиловании являются ложными, и
Роналду сделает все, чтоб ответить на это. Он не позволит запятнать его
репутацию», - цитирует представителей компании Goal.com.
Ранее Spiegel заявил, что Роналду заплатил в 2010 году 375 тысяч долларов, чтобы избежать суда за изнасилование. По информации издания, инцидент с участием португальца произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где он отдыхал со своим братом и двоюродной сестрой.
Сообщается, что жертва Роналду
собиралась подать на него в суд, но футболист заплатил ей порядка 375 тысяч
долларов за молчание.